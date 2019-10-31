Kartal 'Umut'landı

Galatasaray'ı Umut Nayir'in golüyle yenen Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları yapılıyor. Son 3 maçta 7 puan toplayan, kalesinde gol görmeyen Kartal havaya girdi

Beşiktaş kritik eşiği döndü, sıkıntılarını unuttu. Galatasaray karşısındaki iyi futbol ve alınan 1-0'lık galibiyet 'ya tamam ya devam' durumundan çıkılmasına neden olurken siyah-beyazlı kulüpte bu sezon ilk kez bahar havası esti. İlk 6 haftada 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, son üç maçta 7 puan topladı. Ligin 6. haftasında Trabzonspor'a 4-1 yenildikten sonra, Aytemiz Alanya'yı 2-0'la geçen Beşiktaş, sonraki hafta A.Gücü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.



KEYFİ YERİNDE



Beşiktaş G.Saray'ı derbide 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Ligde ilk 5 haftada sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla 7 puan kazandı. İlk 5 haftada 12 gol yiyen Beşiktaş, geride kalan 3 haftada ise kalesini gole kapattı. 12 resmi maçta ilk 11'de 23 farklı oyuncu oynatan Avcı'ya sakatlardan iyi haber geldi. N'Koudou ve Ruiz'in idmanlara çıkması Dorukhan'ın hızla iyileşmesi moralleri yükseltti. Burak ve Douglas'ın bu hafta da görev alamayacağı öğrenilirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya maçında forvette Umut Nayir'e görev vereceği öğrenildi.