Korku tüneli

Beşiktaş yenilgisiyle hayal kırıklığı yaşatan Cim-Bom hem ligde, hem de Avrupa'da kader niteliğinde maçlara çıkacak. Takımın devam eden formsuzluğu ve yaşanan sıkıntılar taraftarları endişelendiriyor

Haftayı Beşiktaş yenilgisiyle kapatarak lig yarışında ciddi bir yara alan Aslan'ı, daha da zorlu günler bekliyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'ın önünde, sezonun formda ekiplerine karşı çok kritik sınavları var. Üst üste Rizespor, Real Madrid ve Gaziantep maçlarıyla milli araya girecek olan sarı-kırmızılılar, ardından Başakşehir, Brugge, Trabzonspor, Alanyaspor ve Paris Saint Germain ile takımın iki kulvardaki kaderini belirleyecek rakiplerle mücadele edecek. Bu periyot bir anlamda Galatasaray açısından 'tamam ya da devam' anlamına geliyor.



KÖKLÜ OPERASYON KAPIDA



Ligde Alanyaspor'un 5, takipçileri Fenerbahçe'nin, Yeni Malatya ve Trabzon'un da 4'er puan gerisinde 7. sırada yer alan Cim-Bom bu hafta Rizespor ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığı yaşayan Cim-Bom 3 maçta hiç gol atmadan 1 puan alıp son sırada yer alırken UEFA Avrupa Ligi şansını bile riske soktu. Takımda operasyon sinyali veren Terim yabancı oyuncular Mariano, Nagatomo, Feghouli, Belhanda ve Seri'yi yanında oturtacak ve yerlerine Şener, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Taylan, Atalay Babacan gibi yerli oyuncuları deneyecek. Terim'in hamlesinin sonuç getirip getirmeyeceği merak konusu.



DİAGNE'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ancak beklenen performansı veremediği için eleştirilen Mbaye Diagne, sezon başında Belçika ekibi Brugge'e kiralanmıştı. Sosyal medyadaki paylaşımları ile de dikkat çeken Senegalli futbolcu, ilginç bir paylaşım yaptı. Galatasaraylı taraftar sosyal medyadan 28 Ekim'de doğum günü olan Diagne'nin doğum gününü kutladı. Diagne mesajın üstüne, "İnşallah seni satın alırlar!" cümlesiyle Falcao üzerinden Galatasaray'a gönderme yaptı.



G.SARAY'A GELİYORLAR



Ocak ayında geniş çaplı bir operasyona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatin Terim yönetime rapor verirken kurmaylar transfer için şimdiden harekete geçti. Cim-Bom'un ilk hedefi, sezon başında da ısrarla istenen, ancak bonservis bedeli karşılanamayınca 15 Milyon Euro'ya Monaco'nun yolunu tutan Henry Onyekuru. Fransa'da aradığını bulamayan ve bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzan kalan Nijeryalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için her yol denenecek. Genç yeteneğin de Galatasaray'a dönmeye sıcak bakması, kurmayları rahatlatıyor. Onyekuru ile sol kanadı hızlandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, 10 numarayı da Belhanda'nın yerine Hakan'a vererek hücumda daha etkili bir takım yaratmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde 6 Milyon Euro'luk resmi transfer teklifi Milan tarafından reddedilen Galatasaray yönetimi, bu teklifi 7 milyon Euro'ya çıkardı.