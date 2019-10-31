Marmaris’te yelkenler fora

30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası’nın 2. gününde körfeze açılan yelkenliler renkli görüntüler oluşturdu. 13 ülkeden 124 yatın katıldığı yarışlar yarın bitecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde, rüzgarın azlığı nedeniyle planlanan iki yarıştan biri yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, 13 ülkeden 124 yelkenli yat ile bin 105 sporcu katılıyor. Yarışlarda Netsel Marina'dan ayrılarak körfeze ve açık denize çıkan yatlar renkli görüntüler oluşturdu. 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda 3. yarışlar bugün yapılacak.



İLK SIRAYI ALMAYI BAŞARDILAR



Organizasyonun ikinci gününde ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle: IRC1 Division: Matrak2 (Orhan Özdaş-Türkiye), IRC2 Division: St.Anna (Vlas Kadetov-Rusya), IRC3 Division: Ghost Rider (Sergei Musikhin-Rusya), IRC4 Division: Symfony (Timokov Anton- Rusya), IRC5 Division: Accord (Oleg Yelisyeyev- Ukrayna), IRC6 Division: İskorpit (Sergey Golofast-Rusya), IRC7 Division: Clavella (Leo Kolff-Hollanda), IRCCHR1 Division: Gökova3 (Valentin Nikolov-Bulgaristan), IRCCHR2 Division: Loreley (Aleksei Ivanov-Rusya), IRCCHR3 Division: Mymoon (Budykho Aleksandr- Rusya), IRCCHR4 Division: Papirus (Nikolay Smirnov-Rusya), IRCCHR5 Division: Kaçamak (Ali Toker-Türkiye).

ADEM ÜLKER