Altay kritik virajda

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Altay, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçına odaklandı.

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Altay, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçına odaklandı. Kupada Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Görelespor'u eleyerek moral bulan siyah-beyazlılar 18 yıldır mağlup edemediği Hatayspor'u da yenerek zirveye ortak olmak istiyor. İzmir ekibi rakibini en son 2001 yılında İzmir'de 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Daha sonra taraflar arasında oynanan 6 karşılaşmada Altay maç kazanamadı. Beş mücadele de beraberlikle sonuçlanırken, Hatayspor, sahadan 1 kez galip ayrıldı. Altay'ın 2000-2001 sezonda Hatayspor'u yendiği kadroda futbolcu olarak görev yapan Murat Karakoç şuan teknik heyette bulunuyor.



ERHAN OYNAMAYACAK



Bu arada Altay'da sağ bek Erhan'ın sakatlığı moralleri bozdu. Menemenspor maçında sakatlanan defans oyuncusunun adalesinde yırtık tespit edildi. İzmir ekibinde cezalı Abdülkerim de yok.



GÖZLER ÖZGÜR'DE



Altay'da son haftalarda formayı Murat Uslu'ya kaptıran ve yedek kalan Özgür, sağ bek Erhan'ın sakatlığından dolayı takıma dönecek. Özgür, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol attı, bir de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu 432 dakika sahada kaldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ