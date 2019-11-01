Altınordu çıkış peşinde

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif’i yenerek moral bulan kırmızı-lacivertliler, ligde İstanbulspor karşılaşmasına odaklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tire'de oynadığı maçta Amed Sportif'i 3-1 yenerek moral bulan Altınordu, düşme hattında yer aldığı TFF 1. Lig'de pazar günü konuk edeceği İstanbulspor'u da mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligde mağlubiyetle ayrıldığı son 3 maçta gol atma başarısı gösteremeyen ve kalesinde 8 gol gören kırmızı-lacivertliler, İstanbul ekibini yenerek 2. galibiyetini almak istiyor. Oynadığı 9 karşılaşmada sadece Eskişehirspor'u dize getiren İzmir ekibi, rakibini yenmesi halinde 50 gün sonra 3 puan yüzü görecek. Kupada iyi futbolla galip geldiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kupanın moraliyle ligde de çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLACAK



İstanbulspor'un kadrosunda yer alan 3 futbolcu, şans bulmaları halinde eski takımları Altınordu'ya rakip olacak. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve İstanbul temsilcisine transfer olan Berkay Görmez'in yanı sıra daha önce kırmızılacivertli formayı giyen İbrahim Yılmaz ve Oğuzhan Berber de eski takımlarına karşı oynayacak.