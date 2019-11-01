Aslan moral arıyor

Son haftalarda sıkıntılı bir görüntü çizen G.Saray, bugün Ç.Rize’yi yenip çıkışa geçmek istiyor. Türk Telekom Stadı’ndaki maç 20.30’da başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı grafiği ile dikkat çeken G.Saray, bugün sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçı kazanıp gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maç öncesi moral bulmayı hedefliyor.



KADRO DEĞİŞECEK



Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Aslan'da bugün geçen haftaki Beşiktaş maçına göre kadroda büyük değişiklik yaşanması bekleniyor. Derbi sonrası revizyon sinyali veren teknik direktör Fatih Terim'in Çaykur Rizespor'a karşı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Emre Mor, Taylan Antalyalı ve Adem Büyük gibi ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyuncuları tercih etmesi bekleniyor.



BELHANDA SINIRDA



Galatasaray'da Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de 7 müsabakada görev yapan Faslı orta saha oyuncusu, gördüğü 3 sarı kartla ceza sınırına dayandı. Belhanda, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 11. haftada Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında oynayamayacak.



FALCAO BELİRSİZ MARCAO CEZALI



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı Marcao, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödem bulunan Kolombiyalı golcü Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak.