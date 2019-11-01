Beşiktaş’a güzel haber

Beşiktaş'a sakatlığı bulunan Kevın N'Koudou'dan iyi haber geldi. Fransız oyuncunun Antalyaspor maçında oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. Tedavisi devam eden Burak Yılmaz'ın durumu bugün netlik kazanacak.

Beşiktaş'a sakatlığı bulunan Kevın N'Koudou'dan iyi haber geldi. Fransız oyuncunun Antalyaspor maçında oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. Galatasaray derbisinde Pedro'dan memnun olan Avcı'nın, orta sahanın solunda Caner'in yerine N'Koudou'yu sahaya sürebileceği belirtildi.



BURAK NET DEĞİL



Tedavisi devam eden Burak Yılmaz'ın durumu bugün netlik kazanacak. Tecrübeli golcünün yüzde yüz iyileşmeden takıma dönmesini istemeyen Avcı'nın, sağlık ekibinden yıldız oyuncunun son durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Adem Ljajic'in son haftalarda ortaya koyduğu futboldan memnun olmayan Abdullah Avcı'nın oyuncuyla özel görüşme yaptığı gelen haberler arasında.



KARİUS SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDECEK



Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı ve sözleşmesine 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu eklediği Loris Karius'u devre arasında yeniden İngiliz takımına göndereceği iddia edilse de Liverpool'a yakın kaynaklardan biri olan Liverpool Echo'da yer alan habere göre İngiliz kulübü böyle bir talebe olumlu bakmayacak. İngiliz kulübünün böyle bir düşüncesinin olmadığı ve Karius'un sadece sezon sonunda geri dönme ihtimalinin olduğu belirtildi.