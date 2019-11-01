Bir galibiyete bakar

Göztepe ile ismi anılan Hikmet Karaman, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin geniş bir kadroya sahip olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı deplasmanda alacağı bir galibiyetle havaya gireceğini ifade ederken İzmir ekibinin hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Süper Lig'deki son durumla ilgili de konuşan Hikmet Karaman, G.Saray'da Terim'in operasyon sinyaline yönelik "Teknik adamlar tepkiyle böyle şeyler söyler ama temel taşlarla oynamaz" dedi

Süper Lig'in en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan, son olarak Kayserispor'da görev yapan Hikmet Karaman, Yeni Asır'a dobra açıklamalarda bulundu. Şu sıralar Göztepe ile de anılan ve sarı-kırmızılı ekibin düşündüğü teknik adamlar arasında yer alan 59 yaşındaki çalıştırıcı A'dan Z'ye birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Göztepe kadrosunda çok iyi isimler bulunduğuna dikkat çeken Karaman, takımın yükselişe geçmesinin bir deplasman galibiyetine baktığının altını çizdi.