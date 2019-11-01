  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Bir galibiyete bakar

Bir galibiyete bakar

Bir galibiyete bakar
Giriş Tarihi: 1.11.2019

ile ismi anılan , Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin geniş bir kadroya sahip olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı deplasmanda alacağı bir galibiyetle havaya gireceğini ifade ederken ekibinin hak ettiği yerde olmadığını söyledi. 'deki son durumla ilgili de konuşan Hikmet Karaman, G.Saray'da Terim'in operasyon sinyaline yönelik "Teknik adamlar tepkiyle böyle şeyler söyler ama temel taşlarla oynamaz" dedi

Süper Lig'in en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan, son olarak Kayserispor'da görev yapan , Yeni Asır'a dobra açıklamalarda bulundu. Şu sıralar ile de anılan ve sarı-kırmızılı ekibin düşündüğü teknik adamlar arasında yer alan 59 yaşındaki çalıştırıcı A'dan Z'ye birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Göztepe kadrosunda çok iyi isimler bulunduğuna dikkat çeken Karaman, takımın yükselişe geçmesinin bir deplasman galibiyetine baktığının altını çizdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir galibiyete bakar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN