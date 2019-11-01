Birlikten güç doğar

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve hesapları yapan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, taraftarlara birlik olma çağrısında bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve hesapları yapan Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, taraftarlara birlik olma çağrısında bulundu. Birlikten çok büyük gücün doğacağını ifade eden Büyükkarcı, "Kulüpler içinde bulunduğu zor zamanları taraftarının ve camiasının bir bütün olmasıyla atlatabilir. Tribünde bir kişi bile varsa o maç onun için oynanır. Kulüpleri ayakta tutan taraftarıdır. Ancak önemli bir galibiyet aldığımız zaman sosyal medyada 15-20, mağlubiyet aldığımız zaman da yüzlerce yorum alıyoruz. Bazen eleştiri dozunu kaçırıyoruz. Eğer bu saygıyı kulübümüze gösteremiyorsak bu işte büyük bir eksiklik var demektir. Kenetlenirsek başarı gelir" dedi.



BÜYÜKKARCI YOL GÖSTERDİ



Başkan Turgay Büyükkarcı şöyle konuştu:

"Taraftarımız bizi her ortamda desteklesin ki biz de iyi işler yapabilmek için onlardan güç alalım. Taraftarın kulübüne sahip çıkması gerekiyor. Eğer çıkmazlarsa bizlerin burada olmasının hiç bir anlamı yok. Maddi sıkıntılardan kurtulmamız için iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi sponsor geliri, ikincisi de taraftar katkısı. Bunları doğru şekilde sağlayabilirsek bu kulüp kısır döngüden çıkar."

KAF-KAF EVİNDE KRAL



Yarın sahasında Elazığ Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka, taraftarı önündeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Soner Tolungüç'ün göreve gelmesinin ardından taraftarı önünde 1877 Alemdağ'ı (1-0), Kemer 2003'ü (2-0) ve Kocaelispor'u (1-0) mağlup etmeyi başardı. İç sahadaki son üç karşılaşmasında 9 puan toplayan KSK'de teknik direktör Tolungüç, "Ağrı deplasmanında galibiyeti kaçıran taraf olduk. Yarın taraftarımızla bütünleşip sahadan üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi. Karşıyaka ligde topladığı 12 puanla 8. sırada Elazığ ekibi de 7 puanla 16. basamakta bulunuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ