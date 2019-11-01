Çile amatörüm çile!

Gaziemir’de oynanan Gaziemirspor-Torosgücü maçında soyunma odalarının görüntüleri “Bu kadarına da pes” dedirtti. Torosgücülü oyuncular isyan etti

İzmir Süper Amatör Lig'de (SAL) Gaziemirspor ile Torosgücü arasında Gaziemir Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanan maçta soyunma odalarının pisliği, "Bu kadarına da pes" dedirtti.