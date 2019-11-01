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Haberler > Spor > Çile amatörüm çile!

Çile amatörüm çile!

Çile amatörüm çile!
Giriş Tarihi: 1.11.2019

’de oynanan Gaziemirspor-Torosgücü maçında soyunma odalarının görüntüleri “Bu kadarına da pes” dedirtti. oyuncular isyan etti

İzmir Süper Lig'de (SAL) Gaziemirspor ile Torosgücü arasında Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanan maçta soyunma odalarının pisliği, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

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