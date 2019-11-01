Gaziemir’de oynanan Gaziemirspor-Torosgücü maçında soyunma odalarının görüntüleri “Bu kadarına da pes” dedirtti. Torosgücülü oyuncular isyan etti
İzmir Süper Amatör Lig'de (SAL) Gaziemirspor ile Torosgücü arasında Gaziemir Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanan maçta soyunma odalarının pisliği, "Bu kadarına da pes" dedirtti.
Çile amatörüm çile! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.