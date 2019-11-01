Denizli’nin yeni gözdesi

Horoz’da, Yücel İldiz döneminde ilk 11’i göremeyen ve sadece 8 dakika süre alabilen Mustafa Yumlu, teknik direktör Mehmet Özdilek’in dümene geçmesiyle son 2 maçta banko oynadı, defansı toparladı

Yukatel Denizlispor'da, defans oyuncusu Mustafa Yumlu teknik patron Mehmet Özdilek'in gelişiyle kendini buldu. Yücel İldiz döneminde kulübeye mahkum kalan, ilk 11 yüzü göremeyen ve sadece 8 dakika süre alabilen tecrübeli stoper, teknik direktör Özdilek'in dümene geçmesiyle ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.



OĞUZ YILMAZ KIZAĞA



Süper Lig'de Galatasaray maçında 1 dakika, Antalyaspor maçında yine 1 dakika süre alan Mustafa, Göztepe deplasmanında da 6 dakika sahada kaldı. Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında hiç süre almadı. Özdilek'in gelişiyle genç stoper Oğuz Yılmaz kızağa çekildi. Formayı kapan Mustafa Yumlu, Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarına ilk 11'de başladı, 90'ar dakika görev yaptı, defanstaki başarılı performansıyla alkış topladı. 32 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor'da son 2.5 sezonda 63 karşılaşmaya çıktı, bunlardan 62'sinde banko oynadı.



ÖZDİLEK UMUTLU



Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek 6 maç sonra galibiyete imza atan Yukatel Denizlispor'da moraller yerine geldi. Teknik direktör Mehmet Özdilek, Gençlerbirliği karşısında çok kritik 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi, "Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağız. Özgüven kazandık" dedi.



SİVASSPOR MAÇI ZORBAY KÜÇÜK'ÜN



Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Denizli'de oynanacak Denizlispor-Sivasspor maçını Adana Bölgesi Süper Lig hakemi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük, bu sezon Denizli-Konya maçında VAR hakemi olarak görev yaparken, geçen sezon Elazığ-Denizli, Hatay-Denizli maçlarında görev yaptı.