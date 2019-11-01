Göz-Göz’de rota Şota

Göztepe, teknik direktör adayı olarak sürpriz bir ismi gündeme aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Özbekistan'da Pakhtakor ekibiyle harikalar yaratan Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'ye de teklif götürdü. B planı ise Aykut Kocaman

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Tamer Tuna'nın istifası sonrası kolları sıvayan Göztepe yönetimi sürpriz bir hamle yaptı. Başkan Mehmet Sepil, Türkiye'nin futbolcu ve teknik adam olarak yakından tanıdığı isim olan Gürcü teknik adam Şota Arveladze'ye teklif götürdü. Şuan Özbekistan'ın Pakhtakor ekibinde çalışan ve Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan teknik adam ile özel görüşen Sepil, Şota'yı ikna etmeye çalışıyor.



KOCAMAN PLASE



Şota'nın da Türkiye'ye dönmek için istekli olması Başkan Sepil'i umutlandırırken sarı-kırmızılıların B planında da ünlü bir isim yer alıyor. Konyaspor'un başında olan ve olumsuz sonuçların üzerine ayrılık sinyali veren Aykut Kocaman da Göz-Göz'ün radarına girdi. Kocaman'ın Anadolu ekibiyle yollarını ayırması ve Şota ile anlaşma sağlanamaması halinde Sepil'in ünlü teknik adamı takımın başına getireceği öğrenildi.



TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYOR



Türkiye'deki kariyerine futbolculuğu döneminde Trabzonspor formasıyla başlayan Şota, performansı ve sempatik tavırlarıyla Türk halkının kalbine girmişti. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adam olarak da Türkiye'ye gelen Şota, Kayseri, Kasımpaşa ve son olarak da Trabzonspor'da teknik direktörlük yaptı.



TEKNİK ADAM BORSASI



Göztepe'de teknik direktör borsası yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetime menajerler kanalıyla birçok isim önerilirken yönetimin elinde 20 kişilik bir teknik adam listesi olduğu belirtildi. Gündemde, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Mesut Bakkal, Hamza Hamzaoğlu, İrfan Buz, İlhan Palut, Hamza Hamzaoğlu, İbrahim Üzülmez gibi isimler yer alıyor.



KONYA'DAN YANIT



Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili dün bir açıklama yaptı ve tecrübeli çalıştırıcıya tam destek verdi. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bir kez daha Aykut Kocaman'ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz, her şeyin farkındayız" ifadeleri kullanıldı.



TRABZON'DA ARICAN GÖREVDE



Göztepe'de teknik direktör sorunu henüz çözüme kavuşturulamazken Trabzonspor deplasmanında takımı kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkaracak. Kupada Sivas Belediyespor karşısında da yedek kulübesinde de Arıcan görev yaparken yönetim uzun yıllardır Göztepe bünyesinde birçok başarı kazanan teknik adama güveniyor.



SEPİL'DEN TUNA YANITI



Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın istifasının ardından Başkan Mehmet Sepil suskunluğunu bozdu. Amerika'da olan Sepil, Tuna'nın ayrılışı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kasımpaşa maçının sonrasında verdiği demecin Tuna'nın istifasında etkili olduğunu belirten Sepil, "Sadece hocamıza değil aynı zamanda o maçta kötü yönetim gösteren hakeme ve onunla beraber oyuncularımıza yönelik açıklamada bulunmuştum. Bunu yapmanın Göztepe Spor Kulübü başkanının görevi olduğuna inanıyorum" dedi. Sepil ayrıca yaz transfer dönemi ile ilgili de, "Kendisi ile ofisimde yaptığım konuşmada Göztepe'nin o anki kadrosunun kendisi için son derece yeterli olduğunu ve hatta 1-2 takviye ile önümüzdeki sezon (2019-20) bizim çok rahat Avrupa Kupalarına gidebilecek bir ekip kuracağımızı söyledi. Tamer hocanın da, benim de takımdan beklentimiz şu anki performansımızın çok üzerindeydi" dedi.