Kaf-Kaf destan yazıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanan tek takım olarak liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da da zirveye çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanan tek takım olarak liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da da zirveye çıktı. Eleme turunu 2'de 2'yle geçtikten sonra FIBA Europe Cup E Grubu'nda sezona Spirou Basket deplasmanındaki mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, evinde Donar Groningen'i 20 sayı farkla, 77-57 yenerek liderlik koltuğunu devraldı. Grupta 4 takım da ilk haftalarda birer galibiyet ve mağlubiyet alırken Kaf-Kaf, rakipleri arasından averajla sıyrıldı.Groningen maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda müthiş bir atmosfer de oluştu.



ALTAY'DAN DESTEK



Devre arasında İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladıkları vals gösterisi ayakta alkışlanırken ikinci yarıyı Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla yan yana protokolde izledi. Karşıyaka, Europe Cup'ta haftaya Phoneix Brüksel'e konuk olacak.