Menemenspor ligde işini çok sıkı tutacak

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay'ı yenerek çıkışa geçen Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde ağırlayacağı Ümraniyespor'u da gözüne kestirdi.

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay'ı yenerek çıkışa geçen Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde ağırlayacağı Ümraniyespor'u da gözüne kestirdi. Teknik direktör Cenk Laleci, rakiplerini yenerek yola yara almadan devam etmek istediklerini belirterek, "Rehavete kapılmamak zorundayız. Yeni kurulan bir ekibiz ve lige yeni alışıyoruz. Son haftalarda gösterdiğimiz performansı Ümraniye önünde de sürdürmeliyiz. Onun için gevşemeden aynı disiplinle çalışmalara devam etmeliyiz" dedi.



TAŞKIN CEZA SINIRINDA



Bu arada teknik heyet kaptan Taşkın Çalış'a da gereksiz kart görmeme konusunda uyarıda bulunda. Bu sezon ligde tüm karşılaşmalarda forma giyen tecrübeli oyuncu üç sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Orta sahada takımın ataklarını yönlendiren 26 yaşındaki oyuncu, Ümraniyespor önünde kart görmesi halinde bir sonra deplasmanda oynanacak olan İstanbulspor önünde forma giyemeyecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ