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'da yabancı damgası

Trabzonspor'da yabancı damgası
Giriş Tarihi: 1.11.2019

'de zirve mücadelesi veren 'un yabancı oyuncuları attıkları 16 golle, ligde 12 takımın attığı golden daha çok gole imza attılar. Bu oyuncular, zirveye yakın iki takım kadar da gol attı.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un yabancı oyuncuları attıkları 16 golle, ligde 12 takımın attığı golden daha çok gole imza attılar. Bu oyuncular, zirveye yakın iki takım kadar da gol attı. Bordo- mavililerde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2 gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti.

11 TAKIMA BEDEL

Ligde A.Gücü, Göztepe, Kayseri, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden daha fazla gole imza atan yabancı oyuncular, toplam 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor ve Başakşehir kadar gole imza attı.

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