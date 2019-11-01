Trabzonspor'da yabancı damgası

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un yabancı oyuncuları attıkları 16 golle, ligde 12 takımın attığı golden daha çok gole imza attılar. Bu oyuncular, zirveye yakın iki takım kadar da gol attı.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un yabancı oyuncuları attıkları 16 golle, ligde 12 takımın attığı golden daha çok gole imza attılar. Bu oyuncular, zirveye yakın iki takım kadar da gol attı. Bordo- mavililerde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2 gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti.



11 TAKIMA BEDEL



Ligde A.Gücü, Göztepe, Kayseri, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden daha fazla gole imza atan yabancı oyuncular, toplam 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor ve Başakşehir kadar gole imza attı.