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Yukatel Denizlispor'da hedef ilk 5

Yukatel Denizlispor'da hedef ilk 5

01.11.2019, 14:59

Denizlispor Kulübü Başkanı , maçına odaklandıklarını belirterek, "Ligdeki ilk 5 hedefimiz için çalışıyoruz" dedi. Yeşil-siyahlılar, 'in 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'in 10. haftasında 3 Kasım Pazar günü konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Top kapma oyunu ile süren idman, şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları İçel İdmanyurdu maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Takımın çok daha iyi noktaya gelerek güzel günler göreceğini ifade eden Çetin, "Kupaya çok önem veriyor ve turu geçmek istiyorduk. İnanıyorum ki daha da ilerleyeceğiz kupada. Teknik ekibimizin ve futbolcularımızın emeğine sağlık. İyi bir performans ortaya koyarak bizi ve şehrimizi mutlu ediyorlar. Ligdeki ilk 5 hedefimiz için çalışıyoruz. Sivasspor maçına odaklandık ve 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bunun için de taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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