Altınordu'ya uyarı

TFF 1. Lig'de 5 maçtır kazanamayan ve son 3 karşılaşmada da 8 gol yiyen İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hata yapmamaları gerektiğini söyledi.

TFF 1. Lig'de yarın evinde oynayacağı İstanbulspor maçını kazanarak 5 haftalık galibiyet özlemini dindirmeyi hedefleyen düşme hattındaki Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan savunma oyuncularına uyarı geldi. Son 3 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören kırmızı-lacivertliler, bu hafta defansta hata yapmak istemiyor. Teknik patron Eroğlu, "Özellikle son 2 maçta kalemizde çok gol gördük. Savunmada önlem alarak İstanbulspor maçını kazanıp çıkışa geçmeliyiz. Kendi sahamızda olmamızın avantajını en iyi şekilde kullanıp, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz.



ENES AMELİYAT OLACAK



Her maçın farklı stratejileri olması gerekiyor. Rakibimiz yıllardır birlikte oynayan, oyun sistemini en iyi şekilde uygulayan bir ekip. Biz de özellikle hücumda üreten bir ekibiz ama bir türlü sonuçlandıramıyoruz. Bu kez kazanmak zorundayız" dedi. Öte yandan, İzmir ekibinde sakatlıktan kurtulamayan stoper Enes Sığırcı'nın sol dizinden çapraz bağ ameliyatı olacağı öğrenildi. Enes, daha önce görev aldığı Manisaspor'da 2017 yılında aynı sakatlık nedeneyli bıçak altına yatmıştı.