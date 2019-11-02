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kendine geldi

Beşiktaş kendine geldi

02.11.2019, 20:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019,22:00

'de geçen haftaki galibiyeti ile moral bulan ve son 6 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen , 'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

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