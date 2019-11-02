Beşiktaş kendine geldi

Süper Lig'de geçen haftaki Galatasaray galibiyeti ile moral bulan ve son 6 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.
02.11.2019, 20:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019,22:00
Süper Lig'de geçen haftaki Galatasaray galibiyeti ile moral bulan ve son 6 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.
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