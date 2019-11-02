Balıkesirspor fobisini yenecek

Evinde oynadığı 5 maçı da kazanan Balıkesirspor aynı başarıyı deplasmanda da sürdürmek istiyor. Bal-Kes yarın Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp dış saha fobisini de yenmek istiyor.

İlk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF 1. Lig'de Balıkesirspor ilginç bir istatistiğe imza attı. Evinde oynadığı 5 maçı da kazanıp 15 puan toplayan Bal-Kes, deplasmandaki 5 maçtan sadece 1 puan çıkartırken zirveye oturma şansını da tepti. Türkiye liglerinde evindeki maçların hepsini kazanan tek takım olan Ege temsilcisi 3. sırada 16 puanı olan Akhisarspor'un ardından 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlıların lider Ümraniyespor ve takipçisi Hatayspor ile arasında ise bir puan fark var. Bal-Kes yarın Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp dış saha fobisini de yenmek istiyor. Teknik direktör Ali Tandoğan, iç sahadaki başarıyı deplasmana da yansıtacaklarını belirterek, "Bursaspor maçıyla bunu da başaracağız" dedi.