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F.Bahçe’yi ağırlayacak Arkas, destek bekliyor

F.Bahçe’yi ağırlayacak Arkas, destek bekliyor
Giriş Tarihi: 2.11.2019

Voleybolda Sigorta Efeler Ligi'nde yarın HDI Sigorta'yı konuk edecek 'un basın sözcüsü , İzmirli voleybolseverlerden destek beklediklerini bildirdi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek Arkasspor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmirli voleybolseverlerden destek beklediklerini bildirdi. Özden, lige Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediyespor galibiyetleriyle başladıklarını hatırlatarak, "Sezona iyi hazırlandık ve iyi başladık. Hedefimiz Fenerbahçe'yi de yenip çıkışımızı sürdürmek. Fenerbahçe'yi yenecek güçteyiz. Zevkli ve heyecanlı kalitesi yüksek bir karşılaşma olacağına inanıyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri yarın saat 19.00'da Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'ne bekliyoruz" dedi.

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