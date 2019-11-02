F.Bahçe’yi ağırlayacak Arkas, destek bekliyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek Arkasspor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmirli voleybolseverlerden destek beklediklerini bildirdi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek Arkasspor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmirli voleybolseverlerden destek beklediklerini bildirdi. Özden, lige Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediyespor galibiyetleriyle başladıklarını hatırlatarak, "Sezona iyi hazırlandık ve iyi başladık. Hedefimiz Fenerbahçe'yi de yenip çıkışımızı sürdürmek. Fenerbahçe'yi yenecek güçteyiz. Zevkli ve heyecanlı kalitesi yüksek bir karşılaşma olacağına inanıyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri yarın saat 19.00'da Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'ne bekliyoruz" dedi.