Fenerbahçe arayışta

Sarı-lacivertliler asıl bölgesi stoper olan Lazio'nun 33 yaşındaki oyuncusu Stefan Radu için ısrarcı davranırken, Leipzig'de forma giyen Saracchi ve Dinamo Kiev'den Mykolenko ile de temasta

Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapması beklenen F.Bahçe, şimdiden arayışlara başlarken özellikle sol bek transferi için yoğun çaba sarf ediliyor. Yönetimin bu bölge ile ilgili listesindeki isimlerle yakın bir süreçte temasa geçeceği bildirilirken öncelikle Lazio forması giyen Stefan Radu'nun durumu konusunda bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Asıl mevkisi stoper olan Radu'nun sol bekte de oynaması bu ismin öne çıkmasına neden oluyor.



ERSUN YANAL ÇOK İSTİYOR



Teknik direktör Ersun Yanal'ın sezon başında da istediği oyuncu bu sezon İtalyan ekibinde 9 maça çıkarken 799 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki futbolcu Genoa ile oynanan karşılaşmada rakip fileleri sarsmıştı. Radu dışında Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi de adaylar arasında gösteriliyor. Alman ekibinin River Plate'den transfer ettiği 21 yaşındaki oyuncu konusunda teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu beklenirken D.Kiev'de görev yapan Ukrayna Milli Takımı'nın 20 yaşındaki sol beki Vitali Mykolenko da gündemdeki yerini koruyor.



KİRALIKLARA YAKIN TAKİP



Kiralık olarak gönderilen futbolcular kulüp tarafından yakından izleniyor. Sarı-lacivertlilerin eski idari menajeri Onur Başar, bu konuda teknik heyete de rapor sunuyor. Ç.Rizespor'a gönderilen Barış Alıcı, Çankırı ile oynanan kupa maçında 2 gol 1 asistlik performans gösterirken, yine aynı takımdan Oğuz Kağan ise 1 asistlik katkıda bulundu ve 90 dakika sahada kaldı.



ALLAHYAR BİR GOL ATTI



İstanbulspor'da forma giyen Allahyar ise Tepecik maçında1 gol kaydetti. Erzurum'a kiralanan Cebrail Bodrumspor karşısında 90 dakika süre buldu. FC Nürnberg'deki Michael Frey ise Almanya Kupası müsabakasında takımını uzatmalara taşıyan golü atan Frey, penaltılarda takımı adına 1 gol kaydetti.





HAYALİ GERÇEKLEŞTİ



Mersin'de, nörofibromatozis yani sinir sisteminde kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören 22 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, Fenerbahçeli futbolcularla mücadele sonrası koridorda bir araya gelince mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. İrem, burada başta teknik direktör Ersun Yanal olmak üzere Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Alper Potuk ve diğer futbolcularla fotoğraf çektirdi.