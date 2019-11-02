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İyi ki doğdun Kaf-Kaf

İyi ki doğdun Kaf-Kaf
Giriş Tarihi: 2.11.2019

1 Kasım 1912 yılında kurulan 'da büyük bir coşku yaşandı. Sahilde ve çarşıda toplanan binlerce taraftar, yaktıkları meşalelerle Karşıyaka'yı yeşil-kırmızılı renklere büründürdü

Türkiye'nin ve İzmir'in en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 107. yaşını coşkuyla kutladı. 1 Kasım 1912'de Karşıyaka Mumaresei Bedeni Kulübü adıyla kurulan yeşilkırmızılılarda taraftarlar ilk önce Karşıyaka İzban Durağı'nda toplandı.

KORTEJLE YÜRÜDÜLER

Daha sonra bayraklarla Karşıyaka Çarşı'dan sahile kadar kortej eşliğinde yürüdü. Yeşil-kırmızılılar, saat 19.12'de yaktıkları meşalelerle büyük bir görsel şova imza attı. Kurulduğundan bu yana Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirme hedefinde olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni yaşını coşkuyla kutladıklarını belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "KSK, kuruluşundan Kurtuluş Savaşı'na kadar hiçbir maçta yenilmemiştir. Türkiye spor tarihinin temel taşlarından biri olan Kaf Sin Kaf bir yaşam biçimidir. Formamızda taşıdığımız ay-yıldızın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisi tarafından verildiği bilinciyle mücadele etmeleri, bu emanetin bu kültürün olmazsa olmaz parçası olduğu bilincini sporcularımıza, taraftarlarımıza anlatmak ve göstermek bizlerin en önemli ve asli görevidir" dedi.

ÇARŞI'DA BÜYÜK COŞKU VARDI

Karşıyaka, dün yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutladı. Karşıyaka Çarşı'da toplanan taraftarlar yaptıkları tezahürat ve yaktıkları meşalelerle gecenin geç saatlerine kadar kutlamaları sürdürdü. Özellikle sahilde yer alan bir çok esnaf taraftarlara meşale dağıtıp büyük jest yaparak kutlamalara renk kattı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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