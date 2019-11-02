Karşıyaka seri peşinde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta taraftarı önündeki son 3 iç saha maçını kazanan Karşıyaka, bugün düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta taraftarı önündeki son 3 iç saha maçını kazanan Karşıyaka, bugün düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ömer Kocabey yönetecek. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda ameliyat olan İlyas ve Caner görev yapamayacak. Grupta 9 maçta 12 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, haftaya 8. sırada başladı. Elazığ Bld ise 7 puanla 16. basamakta düşme hattında bulunuyor.



KOZUMUZ TARAFTARIMIZ



En büyük kozlarının yine taraftarları olacağını belirten Karşıyaka'nın genç Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "İç sahada taraftarımızla birlikte kazanma geleneğimizi sürdürüp üst sıraları yakalamak istiyoruz. Bu ligde hedefimizi yakalamamız için seri galibiyetler almamız lazım" dedi.