Kartal zincir kıracak

Süper Lig ve Avrupa’da son 6 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, bugün Antalya Stadı'ndaki saat 20.00'deki Antalya sınavında gülmek istiyor

Süper Lig'de geçen haftaki G.Saray galibiyeti ile moral bulan Beşiktaş, bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



DIŞ SAHA KABUSU



Beşiktaş, ligdeki deplasman maçlarında uzun süredir galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezon Demir Grup Sivasspor'u 29. haftada 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Söz konusu maçlarda sadece bir kez berabere kalabilen ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, bir puan elde edebildi.



CANER OYNAMAYACAK



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz ise karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Douglas, Dorukhan ve Georges N'Koudou'nun ise sakatlıkalrı devam ediyor.



ÇEBİ: BİRLİK OLACAĞIZ



Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'ndeki yazısında, seçimde söz verdiği gibi Beşiktaş'ı yukarıya taşıyacaklarını ifade ederek, "Birlik olacağız, biz olacağız, çok olacağız" dedi. Çebi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yaklaşımını terk edip biz olma yolunda hızla yürüyeceğimiz bu süreçte, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım sorumluluklarımızın farkındayız. Söz verdiğimiz, özlediğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaş'ın bu yeni döneminin tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."