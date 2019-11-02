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Lider Karşıyaka'nın rakibi

Lider Karşıyaka'nın rakibi Türk Telekom
Giriş Tarihi: 2.11.2019

'nde oynadığı 5 maçı da kazanan tek takım olarak liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, bugün 'u ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan tek takım olarak liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, bugün Türk Telekom'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç 15.15'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi. Hafta içinde Karşıyaka'nın FIBA Europe Cup'ta Donar Groningen'i yendiği maçı tribünden izleyen taraftarlar biletlerini gösterdikleri takdirde tam biletleri 10 TL indirimle alabilecek. Türk Telekom oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde etti. KSK'de taraftarlar, futbol takımının saat 13.30'da Atatürk Stadı'nda Elazığ Belediyespor'la oynayacağı maçın ardından salona akın edecek.

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