Özdilek mesajı aldı

Kupada İçel İdmanyurdu'nu 4-1 yenen Denizlispor'da yüzler gülerken teknik direktör Mehmet Özdilek ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncularına da tam not verdi

Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur Eleme maçında BAL takımı İçel İdmanyurdu'nu 4-1 yenerek, adını bir üst tura adını yazdıran Denizlispor'da, kupada devam etmenin sevinci yaşanırken ligde forma şansı bulamayan futbolcular, maçta gösterdikleri performansla "Buradayız" dediler. Teknik Direktör Mehmet Özdilek oyuncularının mücadeleleri ile mesajı aldıklarını belirtti.



BİZİM İÇİN FIRSATTI



Özdilek, "Ligde forma şansı bulamayan futbolcuların son halini görme açısından, kupa maçı bize doğru veriler sundu. Maçın sonuna kadar iki tarafın da oynama iştahı, oyunu biraz daha güzelleştirdi. Rakibimizi de kutluyorum. BAL Takımı olmalarına karşın sahada futbolun doğrularını yaptılar. Üst tura çıktığımız için mutluyuz. Saha içinde futbolcularımızın bize verdiği mesaj çok değerliydi. O mesajı onlardan aldık" yorumunu yaptı. Ege ekibinin 5. turdaki rakibi 6 Kasım Çarşamba günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.



DENİZLİSPOR'UN VAZGEÇİLMEZLERİ



Denizlispor'dan gönderilen teknik direktör Yücel İldiz gibi Mehmet Özdilek de ilk 11'in demirbaşlarından vazgeçmedi. Kaleci Adam Stachowiak, Zakarya Bergdich, Sapunaru, Radoslav Murawski, Ismail Aissati ve Barrow, takımın ligde ki tüm lig maçlarında oynadılar. Takımda Stachowiak, Bergdich, Sapunaru, Murawski 9 maçta da 90 dakika sahada kalırken, 9 maçta da sahada olan Ismaıl Aissati 757, Barrow ise 716 dakika süre alarak istikrarları ile dikkat çektiler. Bu oyuncuları 8 maç ve 703 dakika ile Tiago Lopes takip etti.



HUGO RODELLEGA TAKIMLA ÇALIŞTI



Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Yaklaşık 3 haftadır sakat olan takımın yıldız futbolcularından Hugo Rodallega da takımla birlikte antrenmana çıktı. Rodallega'nın, Mehmet Özdilek'in görev vermesi halinde D.G.Sivas maçında oynayabileceği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP