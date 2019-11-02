Trabzon'da Göztepe fırtınası

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Göztepe, Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda konuk olduğu Trabzonspor'u yenerek nefes aldı. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Beto, kurtarışlarıyla takıma galibiyeti getiren isim oldu.
02.11.2019, 17:28 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019,19:32
Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Göztepe, Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda konuk olduğu Trabzonspor'u yenerek nefes aldı. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Beto, kurtarışlarıyla takıma galibiyeti getiren isim oldu.
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