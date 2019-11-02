Yenmiştik yine yeneriz

Sar-kırmızılılar, Karadeniz ekibiyle saat 17.30'da karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, geçen yıl gurbette yendiği Trabzonspor'a yeni bir sürpriz hazırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Göztepe, bugün deplasmanda ligin flaş takımı Trabzonspor'a konuk oluyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Maçı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek



İZMİR TEMSİLCİSİ SANCILI



Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını yenilgiyle kapatan sarı-kırmızılılar 15. sıraya gerileyerek korkulu rüya görmeye başladı. Kasımpaşa maçı sonrası Tamer Tuna'nın da istifa etmesi sonucu Göz-Göz kritik mücadeleye bugün teknik direktörsüz çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon deplasmanda mağlup ettiği Karadeniz ekibin yine yenerek sıkıntılı dönemden kurtulmayı planlıyor.



KADROYA İNCE AYAR



Sarı-kırmızılI ekipte, sakat olan Andre Poko ve kart cezalısı Sanneh de kadroda yer almıyor. Eren ve Napoleoni ise tam olarak iyileşerek takıma döndü. Göztepe'de Poko'nun yerine Castro, Halil'in yerine de Napoleoni sahada olacak. İleri uçta da formuz Eren'in yedek oturması beklenirken Jerome görev yapacak. Ev sahibi Trabzonspor'da ise bu karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.



İKİ OYUNCU SINIRDA



Göztepe'de kritik Trabzonspor maçı öncesi iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte 9 haftalık süreçte Mossoro ve savunmada Titi toplam 3'er sarı karta ulaşırken iki önemli oyuncu bugün kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak olan Malatya maçında forma giyemeyecek.



TRABZON REKABETTE ÖNDE



Trabzonspor ile Göztepe, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.