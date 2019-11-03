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yine kayıp

Akhisarspor yine kayıp
Giriş Tarihi: 3.11.2019

1. Lig'de geçen hafta Osmanlı'ya mağlup olan , sahasında ile yenişemedi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

TFF 1. Lig'de geçen hafta Osmanlı'ya mağlup olan Akhisarspor, sahasında Adana Demirspor ile yenişemedi: 1-1. 42'de Muhammet'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bjarnason zor pozisyonda topu Erhan'a aktardı. Erhan'ın düzgün şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 52'de Traore'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Volkan'ın şutunda Gökhan'ın müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 1-1. 67'de Aykut'un ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi kafayla topu Erhan'a indirdi. Erhan'ın şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

KENAN MOLLA

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