Altınordu evinde İstanbul sınavında

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a da 4-0 yenilerek düşme hattına gerileyen Altınordu, bugün evinde İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a da 4-0 yenilerek düşme hattına gerileyen Altınordu, bugün evinde İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100, numaralı 25, misafir 20 TL'den satışa çıktı. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan stoper Enes, hazır olmayan forvet Kemal ve özel izin verilen Engin görev yapamayacak.



KAZANMAK ZORUNDAYIZ



Ligde oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan 5 puanlı Altınordu 17. sırada, 11 puanı bulunan İstanbulspor ise 11. basamakta yer alıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1'lik skorla Amed Sportif'i eleyerek moral bulan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Takımımızın moral ve motivasyonu yerinde. Oyunumuzu skora yansıtarak 3 puan hedefliyoruz" diye konuştu.