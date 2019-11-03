Aslan’ın tek rakibi Liverpool

Galatasaray, Çaykur Rizespor’u mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 41 maça çıkartırken bu alanda sahasında 45 maçtır bileği bükülmeyen Liverpool ile yarışıyor

Değişen kadrosuyla Ç.Rizespor'u yenerek Real Madrid ile Devler Ligi'nde oynayacağı kritik mücadele öncesi moral bulan G.Saray'da yüzler gülerken, sarı-kırmızılılar evindeki lig karşılaşmalarında yenilmezlik serisini 41 maça çıkarttı. Türk Telekom Stadyumu'nda çıktığı son 41 maçta 33 galibiyet, 7 beraberlik alan Galatasaray'ın bu alanda Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool ile yarışıyor.İngiliz ekibi de kendi evindeki son 45 lig maçında mağlup olmadı ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda zirvede yer alıyor. Liverpool bu süreçte 35 galibiyet 10 beraberlik elde etti. G.Saray ve Liverpool dışında Hollanda'dan Ajax evindeki son 34 mücadelede 31 kez kazandı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. İtalya'dan Juventus ise 28 maçta 24 galibiyet ile 4 beraberlik ile dikkat çekiyor. Öte yandan G.Saray, gözünü çarşamba günü Devler Ligi'nde deplasmanda Real Madrid ile oynayacağı maça çevirdi. Aslan, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadele için Salı günü saat 11.00'de Madrid'e hareket edecek.



41 MİLYON EUROLUK YEDEK KULÜBESİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Beşiktaş derbisi sonrası sinyallerini verdiği kadro değişimini gerçekleştirirken önceki gün yıldız oyuncuların yedek oturmasıyla birlikte kulübenin değeri tavan yaptı. Nzonzi, Mariano, Feghouli ve Belhanda gibi isimler kenarda forma şansı beklerken, transfermarkt verilerine göre 10 futbolcunun toplam değeri 41 milyon euro oldu. Aslan'ın kulübesinun Süper Lig'deki 13 takımın değerinden daha fazla olması dikkat çekti.