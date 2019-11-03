Büyük Altay yaralı

İzmir ekibi Altay, deplasmanda Hatayspor’a yenilerek zirve yarışında ağır bir yara aldı. Siyahbeyazlıların yıldız golcüsü Leandrinho, karşılaşmada pek etkili olamadı. Altay’da özellikle ikinci yarıda defansta yapılan hatalar pahalıya patladı. Ev sahibi ekip, Alican ile öne geçti. Deniz eşitliği sağladı. Hatay, Mirkan ve Furkan’ın golleriyle sonuca gitti. Paixao’nun golü yetmedi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Altay, Menemenspor'un ardından deplasmanda Hatayspor'a da 3-2 yenilerek ağır bir yara aldı. 13'te Hatayspor kalecisi Akın'ın öne çıktığını gören Paixao'nun orta alandan şutunda kaleci topa sahip oldu. 37'de Tatos'un kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Gençer'in kafasında kaleci Akın gole izin vermedi. 41'de Selim'in sağdan pasında Alican'ın şutu yandan dışarıya çıktı.



SONUNU GETİREMEDİ



43'te Gökhan Karadeniz'in ara pasında Alican takımını öne geçirdi: 1-0. 56'da Paixao'nun ara pasında Deniz yerden düzgün vurdu: 1-1. 62'de Altay savunmasının 'ofsayt' diye duraklamasıyla topla buluşan Mirkan, Hatayspor'u bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 64'te Alican'ın şutu kaleci Emre'den döndü. Topla bir kez daha buluşan Alican, Furkan'a çıkardı. Furkan plase vuruşla kaleciyi avladı: 3-1. 83'te Özgür'ün sert şutuna Paixao ayak koydu: 3-2. Altay karşılaşmayı 3-2 kaybetti.



DEPLASMANDA İLK YENİLGİ



Altay, Hatayspor'a 3-2 yenilerek bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini aldı. İzmir ekibi, daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 galibiyet elde etmişti. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezası sona eren Gençer, Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı kart cezalısı stoper Abdülkerim ile sakatlığı bulunan sağ bek Erhan ise görev yapamadı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Erhan'ın yerine Özgür'e şans tanıdı. 50'ye yakın Altay taraftarı uzak deplasmana giderek takımına destek verdi. Ancak yenilginin ardından büyük üzüntü yaşandı.