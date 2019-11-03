Denizlispor zincir kıracak

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek 6 haftalık galibiyet hasretine son veren Yukatel Denizlispor, bugün konuk edeceği Sivasspor'u yenip seyircisi önünde 2.5 aylık galibiyet özlemine son vermek niyetinde.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek 6 haftalık galibiyet hasretine son veren Yukatel Denizlispor, bugün konuk edeceği Sivasspor'u yenip seyircisi önünde 2.5 aylık galibiyet özlemine son vermek niyetinde. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.0'de başlayacak mücadelenin hakemi Zorbay Küçük. Karşılaşma beINSports Max 1 kanalından ekranlara gelecek.Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Rodallega ile sarı cezalı Sapunaru görev alamayacak. Yuktael Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Rakibimizin gücü belli, ama dersimize iyi çalıştık. Kazanarak taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi. Özdilek, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği ve İçel İdmanyurdu galibiyetleri takımdaki özgüveni yerine getirdi. Her müsabaka bizim için çok kıymetli. Ligde çok önemli bir maça çıkacağız. Seyircimizin önünde bize yakışan bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Sivasspor'u yenerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum."

SEBAHATTİN ALP