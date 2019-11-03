İstanbul Maratonu’nda büyük heyecan bugün

Vodafone 41. İstanbul Maratonu "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla bugün koşulacak. Büyük organizasyonda 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu koşarken, halk koşusuyla katılım 140 bini bulacak.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla bugün koşulacak. Büyük organizasyonda 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu koşarken, halk koşusuyla katılım 140 bini bulacak. İstanbul Maratonu'nda bu yıl 58 elit atlet mücadele edecek. Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton, 15 kilometre ile 8 kilometrelik halk koşusu ile tekerlekli sandalye kategorilerinde gerçekleştirilecek. Erkeklerde Kenyalı Elias Kemboi ve Felix Kimutai, Azerbaycanlı Evans Kiplagat, Fransız Abraham Kiprotich, kadınlarda ise eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile Elvan Abeylegesse favori.