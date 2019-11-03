Kaf-Kaf dolu dizgin

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom'u da rahat yenip, 6'da 6 yaparak zirvedeki yerini korudu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom'u da rahat yenip, 6'da 6 yaparak zirvedeki yerini korudu: 85-66. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada, ev sahibinden Taylor 20, Onuralp 13, Metecan 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ligde bu sezon bileği hiç bükülmeyen Karşıyakalı basketbolcular, maç sonrası sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı. Taraftarlar, antrenör Ufuk Sarıca'ya da büyük sevgi gösterisinde bulundu.



KSK HEP ÜSTÜN OYNADI



Maçın başında Metecan'ın dış atışlarıyla oyunda üstünlüğü kuran Karşıyaka, ilk periyodu 17-10 önde tamamladı. İkinci periyodu Onuralp ve Taylor'ın üst üste basketleriyle başlayan Kaf-Kaf, farkı giderek açtı. Bu periyotta rakibine yalnız 10 sayı şansı tanıyarak 28 sayı üreten yeşil-kırmızılılar, soyunma odasına 25 sayı farkla, 45-20 önde girdi. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyotta Türk Telekom'un farkı kapatma çabaları sonuç vermedi. Dördüncü periyot 66-45 başladı. Dördüncü ve son periyotta da taraftarının desteğiyle etkili oyununu sürdüren Karşıyaka, salondan 85-66 galip ayrıldı.



RAKİP TANIMIYORLAR



Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Pınar Karşıyaka lige fırtına gibi başladı. Bandırma, Arel Üniversitesi, Bursaspor, İTÜ ve Gaziantep Basket'i yenen Kaf-Kaf'ın son kurbanı Türk Telekom oldu. Rakibine 19 sayı fark atan İzmir temsilcisi ligdeki tek namağlup takım unvanını korurken zirvedeki yerini de sağlamlaştırdı. Karşıyaka'da Taylor attığı 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Onuralp 13, Metehan 12 sayı ile katkı verdi.