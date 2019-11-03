Karşıyaka 90’da güldü

Sayısız gol pozisyonuna giren Karşıyaka, uzatma bölümlerinde yıldız oyuncusu Cenk’in serbest vuruştan attığı golle 3 puanı kaptı. İzmir ekibi zirve yolunda çok önemli galibiyet bir aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve hesapları yapan Karşıyaka, Ağrı 1970 Spor beraberliğinden sonra evinde düşme hattındaki Elazığ Belediyespor'u uzatmada tek golle geçti: 1-0. Kaf-Kaf çok önemli bir galibiyet elde etti. 25. dakikada ev sahibinden Görkem'in çıkardığı topa Harun'un şutu defanstan sekti. 44. dakikada Doğukan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden direkt kaleye şutladığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı. İlk yarı golsüz bitti.



GOL UZATMADA GELDİ



İkinci yarıda da KSK atakları vardı. 59. dakikada konuk ekipten Arif ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top Mehmet'te kaldı. 62. dakikada Karşıyaka'da Doğukan'ın kullandığı serbest vuruşta Hakan'ın kafa şutu auta çıktı. 67. dakikada Elazığ'dan Metehan Andaç'ın sol kanattan kullandığı korner direkten döndü. 90+5. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karşıyakalı Cenk, müthiş bir vuruşla topu çataldan ağlarla buluşturup takımına galibiyeti getirdi: 1-0.



KALECİ ERDOĞAN YEDEK KALDI



Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Elazığ Belediyespor önünde kalede değişikliğe gitti. Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Tolungüç, son iki sezondur banko kaleyi koruyan Erdoğan Açar'ı yedek soyundurdu. Erdoğan'ın yerine eldivenleri Mehmet Aksoy giydi. Erdoğan'ın Kocaeli ve Ağrı 1970 maçlarındaki kötü performansının sonrası yedek kalmasında etken olduğu öğrenildi. KSK'de sakatlığı bulunu Özgür kadroya giremedi. Karşılaşmada tribünler boş kaldı. Maçı binin üzerinde yeşil-kırmızılı taraftar takip etti.



EGE EKİPLERİ ZOR SINAVLARDA



TFF 3. Lig'de Ege ekipleri bugün zorlu maçlara çıkacak. 1. Grup'ta Ci Group Buca evinde Tokatspor'u konuk edecek. Manisaspor deplasmanda 68 Aksaray'la kapışacak. Kızılcabölükspor, Hatay ekibi Erzinspor'la dışarıda oynayacak. 2. Grup'ta Fethiyespor, İstanbul'da Tepecikspor ile puan mücadelesi verecek. Turgutluspor da dışarıda Derince'nin konuğu olacak. 3. Grup'ta Muğlaspor Modafen'i, Nazilli Belediyespor ise Osmaniyespor'u evinde ağırlayacak. Somaspor da sahasında Darıca Gençlerbirliği ile kapışacak. Tüm maçlar saat 13.30'da başlayacak.