Menemen fırtınası

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, sahasında zirve ortaklarından Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan çıkaran İzmir ekibi çıkışını sürdürdü.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, sahasında zirve ortaklarından Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan çıkaran İzmir ekibi çıkışını sürdürdü. Maçın 2. dakikasında Mustafa Çeçenoğlu'nun ara pasıyla Ali Özgün kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top dışarıya çıktı. 17'de sağ çaprazdan Gomis'in sert şutunu kaleci Selmani ayaklarıyla çıkardı. 35'te Mehmet Boztepe kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci Burak gole izin vermedi. 43'te Menemen ceza sahası içinde yaşanan karambolde altı pasın içinde Muhammed'in şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. 54'te Murat Erdemir'in uzun pasıyla Ali Özgün ceza sahasına girdi. Şutunda top yan ağlarda kaldı. 62'de Alaaddin'in şutunda Selmani gole izin vermedi.



ÇEÇENOĞLU YILDIZLAŞTI



72'de Mehmet Boztepe'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Mustafa Çeçenoğlu'nun sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. 74'te Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Boztepe şık bir gol attı: 1-0. Karşılaşmayı ev sahibi Ekol Göz Menemenspor 1-0 kazandı.



ÇEÇENOĞLU'NDAN BÜYÜK FEDAKARLIK



Ekol Göz Menemenspor'un kanat oyuncusu Mehmet Çeçenoğlu'nun maçtan bir gün önce annesi vefat etti. Çeçenoğlu, annesini Cuma günü toprağa verdikten sonra gece geç saatlerde İzmir'e geldi. Teknik heyet ile yaptığı toplantı sonrası hücum oyuncusu dün Ümraniyespor önünde ilk 11'de forma giydi. Mehmet maç sonu göz yaşlarına hakim olamazken takım arkadaşları oyuncuya destek oldu. Altay derbisinde sakatlanan sağ bek Canberk'in yerine savunmanın sağında Ali Keten görev yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ