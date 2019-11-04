Akhisarspor’da hakemlere öfke

Akigolar, iki penaltıyı vermeyen Öğretmenoğlu’na tepki gösterdi

TFF 1. Lig'de sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara alan Akhisarspor'da, fatura Antalya Bölgesi hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ve yardımcılarına kesildi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, Maçın hakemi maça çok etkili oldu. Çok tecrübeli olmasına rağmen çok formsuz ve kötü bir günündeydi. Net iki tane yüzde 100 penaltımızı es geçti. Maçın en kötüsü hakemlerdi. Belki onlara o şansı vermemeliydik ama hakemin de gördüğünü vermesi lazımdı. Çok fazla pozisyona girdik ama bir tanesini gole çevirebildik. İstek, arzumuz, kazanmak için yaptığımız her şey çok iyiydi ama bir türlü ikinci golü bulamadık. Yapacak bir şey yok artık bu maç geride kaldı. Bu uzun maratonda böyle maçları çok oynayacağız. Bu uzun yolculukta da inşallah gülen taraf olacağız" diye konuştu.

KENAN MOLLA