  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Akhisarspor’da hakemlere öfke

’da hakemlere öfke

Akhisarspor’da hakemlere öfke
Giriş Tarihi: 4.11.2019

Akigolar, iki penaltıyı vermeyen Öğretmenoğlu’na tepki gösterdi

TFF 1. Lig'de sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara alan Akhisarspor'da, fatura Antalya Bölgesi hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ve yardımcılarına kesildi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, Maçın hakemi maça çok etkili oldu. Çok tecrübeli olmasına rağmen çok formsuz ve kötü bir günündeydi. Net iki tane yüzde 100 penaltımızı es geçti. Maçın en kötüsü hakemlerdi. Belki onlara o şansı vermemeliydik ama hakemin de gördüğünü vermesi lazımdı. Çok fazla pozisyona girdik ama bir tanesini gole çevirebildik. İstek, arzumuz, kazanmak için yaptığımız her şey çok iyiydi ama bir türlü ikinci golü bulamadık. Yapacak bir şey yok artık bu maç geride kaldı. Bu uzun maratonda böyle maçları çok oynayacağız. Bu uzun yolculukta da inşallah gülen taraf olacağız" diye konuştu.

KENAN MOLLA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’da hakemlere öfke haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN