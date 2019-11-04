  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Balıkesirspor Bursa önünde

önünde

Balıkesirspor Bursa önünde
Giriş Tarihi: 4.11.2019

1. Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde , deplasmanda 'un konuğu olacak. 'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın hakemi 'nden .

TFF 1. Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Balıkesirspor, deplasmanda Bursaspor'un konuğu olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın hakemi Ankara Bölgesi'nden Erkan Özdemir. Maç beINSports Max 1 kanalından ekranlara gelecek. Kırmızıbeyazlı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçtan sadece 1 puan çıkartan Bal-Kes, sahasında 4'te 4 yapan Bursaspor karşısında ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak. Balıkesirspor'un sahaya Vukovic, Okan, Glumac, Oğuzhan, Doğa, Mrsic, Furkan, Foxi, Otoo, İbrahim Çolak, Rahmi Anıl 11'iyle çıkması bekleniyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesirspor Bursa önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN