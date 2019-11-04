Balıkesirspor Bursa önünde

TFF 1. Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Balıkesirspor, deplasmanda Bursaspor'un konuğu olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın hakemi Ankara Bölgesi'nden Erkan Özdemir.

TFF 1. Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Balıkesirspor, deplasmanda Bursaspor'un konuğu olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın hakemi Ankara Bölgesi'nden Erkan Özdemir. Maç beINSports Max 1 kanalından ekranlara gelecek. Kırmızıbeyazlı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçtan sadece 1 puan çıkartan Bal-Kes, sahasında 4'te 4 yapan Bursaspor karşısında ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak. Balıkesirspor'un sahaya Vukovic, Okan, Glumac, Oğuzhan, Doğa, Mrsic, Furkan, Foxi, Otoo, İbrahim Çolak, Rahmi Anıl 11'iyle çıkması bekleniyor.