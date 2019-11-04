F.Bahçe’ye Kayseri darbesi

Sarı-lacivertliler, lider Alanyaspor’un puan kaybı yaşadığı haftada iki topunun direkten döndüğü maçta Umut’un golüyle yıkıldı

Süper Lig'de Alanya'nın kaybettiği haftada liderlik şansı yakalayan Fenerbahçe, Kayserispor'a yenildi: 1-0. 9. dakikada Moses, sağ kanattan ceza sahası içerisinde ki Muriç'e pasını attı ancak Muriç dokunamayınca top kaleci Lung'ta kaldı. 25'te kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Moses, ceza sahası dışından sert vurdu. Top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

LUNG KALESİNDE DEVLEŞTİ

26'da sol kanattan içeri sokulan Rodrigues ceza sahası önünden şutunu çekti, kaleci Lung güçlükle topu çıkarmayı başardı. 29'da orta sahadan topu alarak ileriye taşıyan Mensah, müsait durumdaki Adebayor'u düşündü. İsla, Adebayor'dan önce araya girerek topu kornere çıkardı. 57'de Mensah'ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 73'te yaşanan karambolde topu ceza sahası önünde bulan Gostavo'nun vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Deniz ortaladı, arka direkte Zanka'nın kafa vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Hasan Ali'nin sert vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi. 90'da ceza sahasına yapılan ortada Deniz, topu müsait durumdaki Muriç'e indirdi. Muriç'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Maç 1-0 sona erdi.



ERSUN YANAL İSTİKRARI SEÇTİ

Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal, geçen hafta oynadıkları ve 5-1 kazandıkları Konyaspor mücadelesinin 11'nde değişiklik yapmadan Kayserispor önüne çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Max Kruse, Nabil Dirar ve Adil Rami Kayseri deplasmanına götürülmedi.



UYGUN İKİ YIL SONRA

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017'de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı. Daha sonra Katar'da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verdi.



KAPTAN SAHADA

Kaburgasındaki kırığa rağmen sarı-lacivertlileri yalnız bırakmayan takım kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında da yine forma giydi. Tarsus İdman Yurdu ile Mersin'de oynanan Türkiye Kupası maç kadrosuna dahil edilmeyip dinlendirilen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu yine iğne ile mücadele etti. Tecrübeli oyuncu yine takımının ataklarını organize ederken hırsı ve azmiyle gençlere taş çıkarttı.



F.BAHÇE'Lİ TARAFTARLAR KAZA YAPTI: 5 YARALI

FENERBAHÇE'NİN maçını izlemek için özel aracıyla bu şehre Kayseri'ye gelen Fenerbahçeli taraftarlar dün sabaha karşı kaza yaptı. Araçta bulunan 5 kişi yaralı kurtuldu. Fenerbahçe Kulubü'nden de taraftarlara geçmiş olsun mesajı yayınlandı.İlk maçındaki G.Saray galibiyetiyle lige flaş giriş yapan Horoz, sonraki 4 iç saha maçından yenik ayrılınca değişen bir şey olmadığını gördük. Dar alan ve paslı oyuna geçiş iddiasıyla göreve başlayan Mehmet Özdilek'in, Sivasspor üçüncü maçı oldu. Ama yine beklemede kalan, oyunun kontrolunu rakibe bırakan bir Denizlispor şablonu hala yürürlükte.