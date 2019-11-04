Henry Onyekuru Aslan'a çok yakın

G.Saray, Monaco forması giyen eski oyuncusu ile imza aşamasına geldi. Galatasaray'ın bir süredir yeniden transfer gündemine aldığı Henry Onyekuru eski takımına dönmeye çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı ekibin Fransız kulübü Monaco'dan kiralamak için yoğun bir çaba sarf ettiği başarılı oyuncunun durumunun imza aşamasına geldiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın bir süredir yeniden transfer gündemine aldığı Henry Onyekuru eski takımına dönmeye çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı ekibin Fransız kulübü Monaco'dan kiralamak için yoğun bir çaba sarf ettiği başarılı oyuncunun durumunun imza aşamasına geldiği öne sürüldü. Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği geçtiğimiz sezon çıktığı 44 karşılaşmada 16 gole imzasını atan Nijeryalı yıldız futbolcu Ocak ayında yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.



1,5 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ

Yöneticiler, Onyekuru için 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Henry Onyekuru için kiralama bedeli 1 milyon euro olarak belirlendi. Devre arasında, talipleri olan ve takımdan gönderilecek isimlerden gelecek ücretlerle bu önemli transferin parası çıkartılacak. Fransa'da sadece 4 maça çıkan oyuncu bu süreçte 1 kez asist yapabildi. 11'e dönecekler G.Saray'da Real Madrid ile çarşamba günü oynanacak maçın hazırlıkları sürerken teknik direktör Fatih Terim'in son Ç.Rize maçı 11'inde oynatmadığı Mariano, Nzonzi, Feghouli ve Belhanda gibi isimlerin yeniden 11'e döneceği konuşuluyor. Tecrübeli hocanın Lemina konusunda kararsız olduğu ifade edildi.