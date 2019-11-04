Manisa FK dört köşe

2. Lig Beyaz Grup’ta adım adım şampiyonluğa koşan siyah-beyazlılar, evinde Tarsus İY’yi Zahit (2), Serdar ve Sinan’ın golleriyle yenip, zriveyi sağlama aldı

2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, evinde Tarsus İdmanyurdu'nu 4-0 mağlup ederek üst üste 5. toplamda ise 10. galibiyetini elde etti. 10. dakikada gelişen Manisa FK atağında Dilaver'in pasında Serdar topla buluştu. Serdar'ın şutunda kaleci Barış gole izin vermedi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

15. dakikada Manisa FK öne geçti. Bu dakikada Dilaver'in pasında topla buluşan Zahit, meşin yuvarlığı ağlara bıraktı: 1-0. 20'de Serdar'la farkı ikiye çıkardı. Zahit'in yaptığı ortada Serdar Deliktaş, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. 24. dakikada Serdar'ın şutu kaleci Barış'tan döndü, pozisyonu iyi takip eden Zahit, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü rakip ağlara bıraktı: 3-0. İlk yarı Manisa FK'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 47. dakikada gelişen Tarsus İdmanyurdu atağında Nurullah'ın ortasında Artun'un kafa vuruşu auta çıktı. 82. dakikada Sinan Kurumuş, karşılaşmanın skorunu belirledi. Bu dakikada Dilaver'in arapasında topla buluşan Sinan, düzgün bir vuruşla topu ağlara bıraktı: 4-0.

CÜNEYT HASÇELİK