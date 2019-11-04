  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Manisa FK dört köşe

Manisa FK dört köşe

Manisa FK dört köşe
Giriş Tarihi: 4.11.2019

2. Lig ’ta adım adım şampiyonluğa koşan siyah-beyazlılar, evinde Tarsus İY’yi Zahit (2), Serdar ve Sinan’ın golleriyle yenip, zriveyi sağlama aldı

2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, evinde Tarsus İdmanyurdu'nu 4-0 mağlup ederek üst üste 5. toplamda ise 10. galibiyetini elde etti. 10. dakikada gelişen Manisa FK atağında Dilaver'in pasında Serdar topla buluştu. Serdar'ın şutunda kaleci Barış gole izin vermedi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
15. dakikada Manisa FK öne geçti. Bu dakikada Dilaver'in pasında topla buluşan Zahit, meşin yuvarlığı ağlara bıraktı: 1-0. 20'de Serdar'la farkı ikiye çıkardı. Zahit'in yaptığı ortada Serdar Deliktaş, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. 24. dakikada Serdar'ın şutu kaleci Barış'tan döndü, pozisyonu iyi takip eden Zahit, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü rakip ağlara bıraktı: 3-0. İlk yarı Manisa FK'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 47. dakikada gelişen Tarsus İdmanyurdu atağında Nurullah'ın ortasında Artun'un kafa vuruşu auta çıktı. 82. dakikada Sinan Kurumuş, karşılaşmanın skorunu belirledi. Bu dakikada Dilaver'in arapasında topla buluşan Sinan, düzgün bir vuruşla topu ağlara bıraktı: 4-0.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK dört köşe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN