Muğlaspor hayata döndü

3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçta galip gelemeyen ve düşme hattına yaklaşan Muğlaspor, ligin son sırasındaki ve galibiyeti bulunmayan Modafen'i güçlükle yenebildi: 1-0.
3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçta galip gelemeyen ve düşme hattına yaklaşan Muğlaspor, ligin son sırasındaki ve galibiyeti bulunmayan Modafen'i güçlükle yenebildi: 1-0. 12. dakikada Rıdvan'ın sağdan pasıyla buluşan Batuhan, ceza sahasında kaleci Rasim'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0. 34'te Modafen kalecisi Rasim'in elinden kaçırdığı topu Murat Can müsait pozisyonda auta gönderdi. 60'ta Mehmet'in sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Rasim topu kornere gönderdi. 70'te Murat Can'ın sağ çaprazdan sert şutu üst direkten döndü. 84'te Yusuf'un gollük vuruşunda kaleci Yunus gole izin vermedi, Muğla maçı tek golle kazandı.
ADEM ÜLKER
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