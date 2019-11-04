  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Muğlaspor hayata döndü

hayata döndü

Muğlaspor hayata döndü
Giriş Tarihi: 4.11.2019

3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçta galip gelemeyen ve düşme hattına yaklaşan , ligin son sırasındaki ve galibiyeti bulunmayan 'i güçlükle yenebildi: .

3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçta galip gelemeyen ve düşme hattına yaklaşan Muğlaspor, ligin son sırasındaki ve galibiyeti bulunmayan Modafen'i güçlükle yenebildi: 1-0. 12. dakikada Rıdvan'ın sağdan pasıyla buluşan Batuhan, ceza sahasında kaleci Rasim'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0. 34'te Modafen kalecisi Rasim'in elinden kaçırdığı topu Murat Can müsait pozisyonda auta gönderdi. 60'ta Mehmet'in sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Rasim topu kornere gönderdi. 70'te Murat Can'ın sağ çaprazdan sert şutu üst direkten döndü. 84'te Yusuf'un gollük vuruşunda kaleci Yunus gole izin vermedi, Muğla maçı tek golle kazandı.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğlaspor hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN