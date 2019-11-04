Nazilli coştu

3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde konuk ettiği Osmaniye’yi İlyas, Yunus, Sedat ve Volkan’ın golleriyle geçti, bayram yaptı

3. Lig 3. Grup'ta Nazilli Belediyespor, Osmaniyespor FK'yı 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. 1. dakikada Aziz'in orta sahadan açtığı uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Sedat'ın defansı çalımlayarak vurduğu şutu kaleci Alp güçlükle kontrol etti. 43'te Yunus'un sağ kanata aktardığı topla buluşan Aziz'in defansın arkasına sarkan İlyas'ı gördü. İlyas altıpas çizgisinden sert vurdu: 1-0. 54'te Sedat'ın bıraktığı topla penaltı noktası üstünde buluşan Yunus kontrol edip vurdu: 2-0. 67'de Sedat'ın serbest vuruşu üst direği sıyırarak kornere çıktı. 76'da Burak'ın sağdan açtığı pasta penaltı noktası üstünde topla buluşan Sedat defansı çalımlayarak plaseledi: 3-0. 90+1'de İlyas'ın soldan ortasında defansın arkasında topla buluşan Aziz'in indirdiği topa Volkan dokundu: 4-0. 90+5'te Burak'ın ortasını Tayfun pas yaptı, Volkan'ın vuruşu yan direğe çaparak auta çıktı, maç 4-0 sona erdi. ÜMİT ÖZMEN