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'dan hakem hatalarıyla ilgili sert açıklama

Trabzonspor'dan hakem hatalarıyla ilgili sert açıklama

04.11.2019, 20:48

, hesabından hakem hatalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarına tepki gösterdi. Paylaşımda Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun açıklamalarına ver verildi.

Sağıroğlu, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!" ifadelerini kullandı.

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