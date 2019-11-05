Akhisarspor yine büyük fırsat tepti

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor yenilgisinin ardından evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor, lider Ümraniyespor'un Menemenspor'a yenildiği hafta yine büyük fırsat tepti.

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor yenilgisinin ardından evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor zirve yarışında yine büyük fırsat tepti. Lider Ümraniyespor'un Menemenspor'a yenildiği haftayı 2 puan kayıpla bitiren yeşil-siyahlılar ilk 2'ye girme şansını kaçırdı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak alınan beraberliğe rağmen oynanan futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi. Çok pozisyon ürettiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Sahamızda galibiyetle ayrılamadık ama çok isteyen, pozisyon üreten ve bunu sahaya çok iyi yansıtan bir takımımız vardı. Maç, başından sonuna kadar bizim üstünlüğümüz ile geçti. Çok fazla pozisyona girdik ama bir tanesini gole çevirebildik" dedi. Akhisarspor'da, bu hafta oynanacak Erzurumspor BŞB maçında cezalı sağ bek Vrsajevic yok.

KENAN MOLLA