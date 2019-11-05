Altay dışarıda kabus yaşıyor

İzmir ekibi Altay, deplasmanda oynadığı son 5 maçta 12 gol atmasına rağmen, sadece 2 maç kazanabildi. İki karşılaşma beraberlikle bitti. Bir yenilgi aldı.

TFF 1. Lig'de oynadığı son iki maçta galibiyet yüzü göremeyen ve Play-Off hattının dışına çıkan Altay'da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Bu sezon 5 dış saha maçında 12 kez rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde 8 gol görmesine rağmen sadece 8 puan alabildi. Deplasmanda en çok gol atan takım olan siyahbeyazlılar, bu süreçte 2 maçı kazanıp 2 beraberlik alırken bir de mağlubiyet yaşadı ve 8 puana razı oldu. Altay, dışarıda oynadığı maçlarda İstanbulspor ile 2-2, Adanaspor'la 3-3 berabere kaldı. Boluspor'u 2-0, Altınordu'yu 3-0 yendi. Son olarak Hatayspor'a 2 gol atmasına rağmen 3 gol yiyerek sahadan puansız ayrıldı. 15 puanda kalan Altay'ın lider Hatayspor ile 5, takipçileri 17 puanlı Ümraniye, Akhisar ve Erzurum ile de arasında 2'şer puan fark var.



TELAFİ EDECEĞİZ



Sportif Direktör Özden Töraydın, puan kayıplarını telafi etmek için Fatih Karagümrük ve Akhisarspor maçlarını kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Şampiyonluk hedefinden sapmadık. Her takım puan kaybediyor. Zirveyle aramızda çok büyük bir puan farkı yok. Fırsatları kullanamadık" dedi.