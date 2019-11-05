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yine kazanamadı

Altınordu yine kazanamadı
Giriş Tarihi: 5.11.2019

1. Lig'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan , 3 puan hasretini 6 maça çıkardı. Altınordu bu kötü istatistiğiyle haftayı 6 puanla 17. sırada kapattı.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, 3 puan hasretini 6 maça çıkardı. Rakibi karşısında öne geçen İzmir ekibi skoru bir türlü koruyamadı. Ligde en son 14 Eylül'de iç sahada oynadığı maçta Eskişehirspor'u 4-1 yenen kırmızı- lacivertliler, bu tarihten sonra çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Gol yollarında da etkisiz kalan İzmir ekibi, attığı 9 golle, ligin en az gol atan 3. takımı olurken, kalesinde gördüğü 17 golle de Eskişehirspor'un ardından ligin en fazla gol yiyen 2. ekibi oldu. Altınordu bu kötü istatistiğiyle haftayı 6 puanla 17. sırada kapattı.

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