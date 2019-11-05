Büyük skandal

Ekol Göz Menemen'in Ümraniye'yi 1-0 yendiği maçta konuk ekip, karşılaşmaya Fernandes, Nouri, Gimbert ve Gomis ile başladı. Sahada en fazla 5 yabancı bulundurması gereken İstanbul temsilcisi sonradan Akabueze ve Lazar’ı oyuna alınca kural hatasına neden oldu

TFF 1. Lig'de Ekol Göz Menemenspor ile Ümraniyespor arasında Menemen'de oynanan karşılaşmada konuk ekibin kural hatası yaptığı ortaya çıktı. 1. Lig'de statü gereği takımların sahada en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunurken, Ümraniyespor kuralı ihlal ederek maçın son bölümünde 6 yabancıyla mücadele etti. Teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetimindeki İstanbul temsilcisi, maça Fernandes, Gimbert, Gomis ve Nouri'den oluşan ilk 11 ile başladı. Taşyürek, Bahadır'ın yerine 64'te Akabueze'yi, Muhammed'in yerine de 82'de Lazar'ı oyuna aldı.



HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAK



Maçın kalan dakikalarında başka oyuncu değişikliği yapmayan İstanbul ekibi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği sahada 5, yedek kulübesinde 1 yabancı oyuncu bulundurma kuralını ihlal etmiş oldu. Karşılaşmada Menemen 1-0 galip gelerek 3 puanı almış olsa da, ev sahibi ekibe hükmen 3-0 galibiyet verilme hakkı doğdu. 6 yabancıyla sahada yer alan Ümraniye'yi TFF'nin hükmen mağlup ilan etmesi bekleniyor.



ŞAHİN: KURALLAR VARSA UYGULANIR



Ekol Göz Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, konuyu inceledikten sonra federasyona başvuru yapacaklarını belirterek, "Sonuç itibariyle hükmen galip gelirsek, 2 gol daha averajımız olacak. Böyle olmasını istemezdik ama kurallar varsa o kuralları herkes uygulamak zorunda. Menemenspor olarak böyle bir hatanın yaşanmasını hiç bir zaman istemeyiz" diye konuştu.



EGELİLER YAŞADI



Eğer Ümraniyespor kural hatası nedeniyle -3 puan cezası alırsa TFF 1.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Akhisar, Altay ve Balıkesirspor büyük avantaj elde edecek. İstanbul ekibini 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor ise 1 değil üç gol averajı hanesine yazdıracak.



ADIM ADIM ZİRVEYE



Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, son üç maçta hem zirveyi belirleyen takım oldu hem de adım adım zirveye doğru yürümeye başladı. Son üç maçta şampiyon adaylarından Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan İzmir ekibi Altay'ı 2-0, Ümraniyespor'u da 1-0 yenerek ligin zirvesine ayar verdi. Topladığı 14 puanla 10. sırada bulunan sarı-lacivertlilerin, lider durumda bulunan 20 puanlı Hatayspor ile arasında 6 puanlık fark kaldı. Teknik direktör Cenk Laleci, iyi bir ivme yakaladıklarını bunu da sürdüreceklerini belirtti.