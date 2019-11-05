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FK kendisini affettirdi

Ci Group Buca FK kendisini affettirdi
Giriş Tarihi: 5.11.2019

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Tokatspor'u 4-0 yenen , kendini affettirdi. Bir önceki hafta deplasmanda Artvin Hopaspor'a 5-0 yenilen sarı-lacivertliler, Tokat galibiyetiyle yeniden Play-Off hattına girdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Tokatspor'u 4-0 yenen Ci Group Buca, kendini affettirdi. Bir önceki hafta deplasmanda Artvin Hopaspor'a 5-0 yenilen sarı-lacivertliler, Tokat galibiyetiyle yeniden Play-Off hattına girdi. Teknik direktör Nihat Balan, maça iyi başladıklarını ve iyi bir skorla bitirdiklerini belirterek, "Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirince fark ortaya çıktı. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Ancak kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyoruz. Galibiyetlerin devamı gelecek" şeklinde konuştu.

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